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Саутгемптон - Суонси
Саутгемптон - Суонси: обзор матча 10 ноября 2012
Саутгемптон
10.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
64'
М. Шнейдерлен
73'
Н. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Суонси
89'
Желтая карточка
К. Агустьен
86'
Замена
К. Агустьен
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
Д. Фокс
️️️️
Л. Шоу
74'
73'
ГОЛ! 1:1!
Н. Дайер
66'
Замена
И. Шехтер
️️️️
Л. Бриттон
ГОЛ! 1:0!
М. Шнейдерлен
Пас отдал
Р. Ламберт
64'
Желтая карточка
А. Лаллана
63'
56'
Замена
Н. Дайер
️️️️
У. Раутледж
35'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
9
Итай Шехтер
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Газзанига
23
Шоу
4
Йошида
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
40
Панчеон
4
Корк
10
Лаллана
11
Рамирес
17
Ламберт
4-1-2-2-1
25
Треммель
5
Уилльямс
22
Ранхель
16
Монк
4
Дэвис
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
18
Де Гузман
19
Эрнандес
15
Раутледж
25
Мичу
23
Шоу
13
Фокс
13
Фокс
23
Шоу
18
Де Гузман
15
Агустьен
15
Агустьен
18
Де Гузман
7
Бриттон
9
Шехтер
9
Шехтер
7
Бриттон
15
Раутледж
12
Дайер
12
Дайер
15
Раутледж
Остались в запасе
Саутгемптон
Суонси
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Саутгемптон - Суонси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Мэри
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