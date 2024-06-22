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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Урал
Тимофей Маргасов
Новости
€ 250 тыс
Тимофей Маргасов - новости
Урал
12 июня 1992 (34)
#34 | Защитник
181 см | 74 кг
Россия
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«Крылья Советов» могут подписать игрока «Торпедо» на замену Сутормину
31 марта
Фото
«Урал» подписал обладателя Кубка России в составе трех команд
2024.06.22 13:00
1
«Сочи» продлил контракты с четырьмя футболистами
2023.05.30 21:14
1
Защитник «Сочи» Маргасов прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2022.11.02 18:47
1
Маргасов попал в больницу после матча с «Химками». Его признали лучшим игроком
2022.08.26 22:49
«Сочи» продлил контракт с Маргасовым (Sport24)
2022.05.26 18:31
Гилерме, Мампасси, Карпукас – в старте «Локомотива» на матч с «Сочи»; Маргасов, Нобоа, Кассьерра сыграют у сочинцев
2022.04.17 15:37
4
«Сочи» намерен продлить контракты с Заикой и Маргасовым
2022.04.12 13:59
3
Маргасов, Маммана, Антон Заболотный – в основе «Сочи»; Николич выпустил Лысцова, Куликова, Камано
2020.10.31 18:08
4
Маргасов, Юсупов, Нобоа – в старте «Сочи» на матч с «Ростовом»; Чистяков, Байрамян, Полоз сыграют у гостей
2020.10.04 15:10
7
Фото
Маргасов перешел из «Локомотива» в «Сочи»
2019.02.23 06:50
1
Маргасов выбрал «Тосно» из-за игровой практики
2018.01.31 11:17
«Тосно» арендовал защитника «Локомотива» Маргасова
2018.01.22 18:18
2
Геркус: «Спартак» не мог сделать предложение Антону Миранчуку, даже если бы хотел»
2018.01.18 11:31
3
«Тосно» заинтересован в аренде Маргасова из «Локомотива»
2018.01.16 14:25
6
Селюк: «Локомотиву» не стоит кого-то покупать для галочки»
2017.12.28 10:43
4
«Тосно» может арендовать у «Локомотива» защитника Маргасова
2017.12.21 12:31
2
Маргасов хочет помочь «Локомотиву» выиграть чемпионат России
2017.02.05 17:06
2
Маргасов: «За «Локомотив» болел с детства, а любимым игроком был Сычев»
2017.02.05 15:38
2
Геркус: «Мы находим условия сделки по Маргасову оптимальными»
2017.02.05 01:24
1
Маргасов: «Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа»
2017.02.04 23:08
1
Фото
«Локомотив» объявил о подписании контракта с Маргасовым
2017.02.04 22:35
12
Маргасов согласовал условия личного контракта с «Локомотивом»
2017.02.04 20:47
2
Маргасов прилетел в Испанию для заключения договора с «Локомотивом»
2017.02.04 17:17
7
Маргасов перейдет в «Локомотив», если «Крылья Советов» найдут ему замену
2017.02.01 14:06
2
Маргасов обойдется «Локомотиву» в 250 тысяч, переход Кухарчика сорвался
2017.02.01 01:06
3
Защитник «Крыльев Советов» Маргасов близок к переходу в «Локомотив»
2017.01.31 21:07
4
«Крылья» подтвердили переход Маргасова
2016.08.31 20:36
1
«Крылья Советов» подпишут контракт с Маргасовым
2016.08.31 15:33
4
«Трабзонспор» интересуется Маргасовым
2016.08.11 10:37
1
1
2
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В «Родине» объяснили увольнение Диаса
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