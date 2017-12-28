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Селюк: «Локомотиву» не стоит кого-то покупать для галочки»

28 декабря 2017, 10:43
4

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что состав «Локомотива» не требует экстренного усиления. Он отметил и неудачные трансферные шаги столичного клуба, допущенные в последнее время.

«Локомотиву» не стоит кого-то покупать для галочки. За последнее время они уже совершили несколько трансферов, которые себя не оправдали.

Это и защитник Тимофей Маргасов, который сидит в глубоком запасе, и голкипер Никита Медведев, не сумевший выиграть конкуренцию у Антона Коченкова в период травмы Гилерме. Да тот же Эдер, пришедший летом на правах аренды, пока не оправдывает надежд, хоть и забил пару важных мячей.

Но в «Локо» есть сильный тренер, который умеет раскрывать молодых футболистов и давать второе дыхание возрастным игрокам. Также зимой в строй вернутся травмированные, так что весной у «железнодорожников» и без трансферов будет вполне боевой состав», – считает Селюк.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Маргасов Тимофей Медведев Никита Эдер Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
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Чикомас
1514447366
Стоит-не стоит...Уж Селюка то точно никто спрашивать не будет...
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Zenmaster
1514464173
Благодаря таким Селюкам , у нас таких "галочек" уже хватает !!!
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Князев
1514468614
Да, у Локомотива состав боевой А игроки, которые ещё не вписались в коллективную игру команды, подтянутся. У них есть все условия для прогресса в игре. Юрий Павлович поставит им игру!
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Anton-champion
1514475217
Локо-чемпион!Успехов команде!
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