Селюк: «Локомотиву» не стоит кого-то покупать для галочки»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что состав «Локомотива» не требует экстренного усиления. Он отметил и неудачные трансферные шаги столичного клуба, допущенные в последнее время.

«Локомотиву» не стоит кого-то покупать для галочки. За последнее время они уже совершили несколько трансферов, которые себя не оправдали.

Это и защитник Тимофей Маргасов, который сидит в глубоком запасе, и голкипер Никита Медведев, не сумевший выиграть конкуренцию у Антона Коченкова в период травмы Гилерме. Да тот же Эдер, пришедший летом на правах аренды, пока не оправдывает надежд, хоть и забил пару важных мячей.

Но в «Локо» есть сильный тренер, который умеет раскрывать молодых футболистов и давать второе дыхание возрастным игрокам. Также зимой в строй вернутся травмированные, так что весной у «железнодорожников» и без трансферов будет вполне боевой состав», – считает Селюк.