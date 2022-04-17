Гилерме, Мампасси, Карпукас – в старте «Локомотива» на матч с «Сочи»; Маргасов, Нобоа, Кассьерра сыграют у сочинцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом».

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Макарчук, Прохин, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.

Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Бурмистров, Жоазиньо, Воробьев, Мелкадзе.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Мампасси, Бабкин, Марадишвили, Карпукас, Керк, Кухта, Изидор.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Черный, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Петров, Бека-Бека.