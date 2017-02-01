Маргасов перейдет в «Локомотив», если «Крылья Советов» найдут ему замену

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал возможный переход защитника Тимофея Маргасова в «Локомотив». По словам функционера, договоренность между клубами по данному трансферу достигнута.

«Маргасова мы, скорее всего, продадим в «Локомотив», договоренность между клубами уже есть. Если мы оперативно найдем ему замену, то он будет в «Локомотиве». Такая вероятность очень высока», – заявил Шляхтин.

На счету Маргасова в текущем сезоне РФПЛ пять матчей.