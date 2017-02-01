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    Маргасов перейдет в «Локомотив», если «Крылья Советов» найдут ему замену

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал возможный переход защитника Тимофея Маргасова в «Локомотив». По словам функционера, договоренность между клубами по данному трансферу достигнута.

    «Маргасова мы, скорее всего, продадим в «Локомотив», договоренность между клубами уже есть. Если мы оперативно найдем ему замену, то он будет в «Локомотиве». Такая вероятность очень высока», – заявил Шляхтин.

    На счету Маргасова в текущем сезоне РФПЛ пять матчей.

    Источник: Р-Спорт

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    01.02.2017 14:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 1 февраля 2017, 16:55

      Молло найдите лучше хотя какую то замену а то бла бла толку ноль даже не каких намёков на приобретение... ну если как продавали они так же и купят то буду только рад. "мы не кого не продаём предложений не по кому не поступало всё хорошо все в обойме проходит пару дней Цаллагов в след за ним Молло в Зените чудненько"

      Лорию Паскуато Бруно ост отдать и WELCOME ЗОНА ПОВОЛЖЬЯ!!!
      Когда уже сука возьмутся за команду и будут усиливать клуб а не отдавать лучших и перспективных игроков направо и налево..........

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > АрбузБушь 1 февраля 2017, 19:34

      будем надеяться что ещё остаётся делать

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