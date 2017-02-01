Маргасов перейдет в «Локомотив», если «Крылья Советов» найдут ему замену

Молло найдите лучше хотя какую то замену а то бла бла толку ноль даже не каких намёков на приобретение... ну если как продавали они так же и купят то буду только рад. "мы не кого не продаём предложений не по кому не поступало всё хорошо все в обойме проходит пару дней Цаллагов в след за ним Молло в Зените чудненько"
Лорию Паскуато Бруно ост отдать и WELCOME ЗОНА ПОВОЛЖЬЯ!!!
Когда уже сука возьмутся за команду и будут усиливать клуб а не отдавать лучших и перспективных игроков направо и налево..........
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал возможный переход защитника Тимофея Маргасова в «Локомотив». По словам функционера, договоренность между клубами по данному трансферу достигнута.
«Маргасова мы, скорее всего, продадим в «Локомотив», договоренность между клубами уже есть. Если мы оперативно найдем ему замену, то он будет в «Локомотиве». Такая вероятность очень высока», – заявил Шляхтин.
На счету Маргасова в текущем сезоне РФПЛ пять матчей.