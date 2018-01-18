Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус: «Спартак» не мог сделать предложение Антону Миранчуку, даже если бы хотел»

Геркус: «Спартак» не мог сделать предложение Антону Миранчуку, даже если бы хотел»

18 января 2018, 11:31
3

Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию относительно того, что «Спартак» был близок к покупке полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука. По его словам, в клуб с такой просьбой красно-белые не обращались.

«Спартак» не мог сделать предложение Антону Миранчуку, даже если бы хотел, потому что необходимо было обратиться к нам. К нам «Спартак» не обращался, значит, к Антону тоже. Так что это дезинформация, которую запускают с определенными целями.

Антон и Алексей Миранчуки сейчас очень хорошо сыграли, мы очень рады за них. Но мы видим, что им еще много нужно сделать, чтобы раскрыть свой огромный потенциал. Они могут вырасти в очень больших футболистов, главное – продолжать работать.

Большое счастье иметь такую команду – сбалансированную, сплоченную, единый механизм. Ребята сами прекрасно чувствуют, что команда – это больше, чем целое, а это встречается не каждый день и не у всех. Футболистам, наверное, самим не очень понятно, как работает механизм, но они его чувствуют, и сейчас не стоит кого-то оттуда вынимать или засовывать. Или делать это надо очень деликатно, чтобы ту мощь, игру и стремление не поломать.

Сейчас это машина по перемалыванию тяжелых игр в результат. Ребята додавливают соперника своей страстью – каждый за каждого, один за другого. То, как мы забиваем голы, это результат коллективного творчества. Мы будем максимально оберегать механизм от любых внешних, в том числе информационных, потрясений. Паровоз, который идет к цели, разбирать на ходу никто не будет.

Что касается Эдера, повторюсь про единую слаженную команду. Думаю, он принесет нам немало пользы и продолжит забивать важные голы.

Может ли Маргасов перейти в «Тосно»? Такой вариант не исключен, но о конкретике пока говорить рано», – заявил Геркус.

После 20 туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и «Спартак» на восемь очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Тосно Маргасов Тимофей Миранчук Антон Эдер Геркус Илья
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anatolich72
1516274764
Братьев не разлучают, не продают одного берите обоих, а то летом зенька всех лидеров рфпл скупит , чтоб в следующем сезоне чемпионом стать.
Ответить
VVS1985
1516280344
Спартак рано или поздно обоих Миранчуков заберет, как это было с Комбаровыми)))
Ответить
Приус
1516286075
Какая статья пламенная, прямо замполит. Посмотрим, что скажешь в марте, после игры со Спартаком. И летом, когда Федун выкупит контракты обоих братанов.
Ответить
Главные новости
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
2
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
10
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
12
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
17
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Все новости
Все новости
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
16
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
6
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+