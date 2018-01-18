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    Геркус: «Спартак» не мог сделать предложение Антону Миранчуку, даже если бы хотел»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию относительно того, что «Спартак» был близок к покупке полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука. По его словам, в клуб с такой просьбой красно-белые не обращались.

    «Спартак» не мог сделать предложение Антону Миранчуку, даже если бы хотел, потому что необходимо было обратиться к нам. К нам «Спартак» не обращался, значит, к Антону тоже. Так что это дезинформация, которую запускают с определенными целями.

    Антон и Алексей Миранчуки сейчас очень хорошо сыграли, мы очень рады за них. Но мы видим, что им еще много нужно сделать, чтобы раскрыть свой огромный потенциал. Они могут вырасти в очень больших футболистов, главное – продолжать работать.

    Большое счастье иметь такую команду – сбалансированную, сплоченную, единый механизм. Ребята сами прекрасно чувствуют, что команда – это больше, чем целое, а это встречается не каждый день и не у всех. Футболистам, наверное, самим не очень понятно, как работает механизм, но они его чувствуют, и сейчас не стоит кого-то оттуда вынимать или засовывать. Или делать это надо очень деликатно, чтобы ту мощь, игру и стремление не поломать.

    Сейчас это машина по перемалыванию тяжелых игр в результат. Ребята додавливают соперника своей страстью – каждый за каждого, один за другого. То, как мы забиваем голы, это результат коллективного творчества. Мы будем максимально оберегать механизм от любых внешних, в том числе информационных, потрясений. Паровоз, который идет к цели, разбирать на ходу никто не будет.

    Что касается Эдера, повторюсь про единую слаженную команду. Думаю, он принесет нам немало пользы и продолжит забивать важные голы.

    Может ли Маргасов перейти в «Тосно»? Такой вариант не исключен, но о конкретике пока говорить рано», – заявил Геркус.

    После 20 туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и «Спартак» на восемь очков.

    Источник: ТАСС

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    18.01.2018 11:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5444

      Приус 18 января 2018, 17:34

      Какая статья пламенная, прямо замполит. Посмотрим, что скажешь в марте, после игры со Спартаком. И летом, когда Федун выкупит контракты обоих братанов.

      0
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 18 января 2018, 15:59

      Спартак рано или поздно обоих Миранчуков заберет, как это было с Комбаровыми)))

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 18 января 2018, 14:26

      Братьев не разлучают, не продают одного берите обоих, а то летом зенька всех лидеров рфпл скупит , чтоб в следующем сезоне чемпионом стать.

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