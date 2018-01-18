Геркус: «Спартак» не мог сделать предложение Антону Миранчуку, даже если бы хотел»

Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию относительно того, что «Спартак» был близок к покупке полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука. По его словам, в клуб с такой просьбой красно-белые не обращались.

«Спартак» не мог сделать предложение Антону Миранчуку, даже если бы хотел, потому что необходимо было обратиться к нам. К нам «Спартак» не обращался, значит, к Антону тоже. Так что это дезинформация, которую запускают с определенными целями.

Антон и Алексей Миранчуки сейчас очень хорошо сыграли, мы очень рады за них. Но мы видим, что им еще много нужно сделать, чтобы раскрыть свой огромный потенциал. Они могут вырасти в очень больших футболистов, главное – продолжать работать.

Большое счастье иметь такую команду – сбалансированную, сплоченную, единый механизм. Ребята сами прекрасно чувствуют, что команда – это больше, чем целое, а это встречается не каждый день и не у всех. Футболистам, наверное, самим не очень понятно, как работает механизм, но они его чувствуют, и сейчас не стоит кого-то оттуда вынимать или засовывать. Или делать это надо очень деликатно, чтобы ту мощь, игру и стремление не поломать.

Сейчас это машина по перемалыванию тяжелых игр в результат. Ребята додавливают соперника своей страстью – каждый за каждого, один за другого. То, как мы забиваем голы, это результат коллективного творчества. Мы будем максимально оберегать механизм от любых внешних, в том числе информационных, потрясений. Паровоз, который идет к цели, разбирать на ходу никто не будет.

Что касается Эдера, повторюсь про единую слаженную команду. Думаю, он принесет нам немало пользы и продолжит забивать важные голы.

Может ли Маргасов перейти в «Тосно»? Такой вариант не исключен, но о конкретике пока говорить рано», – заявил Геркус.

После 20 туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и «Спартак» на восемь очков.