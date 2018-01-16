«Тосно» заинтересован в аренде Маргасова из «Локомотива»

«Тосно» намерен арендовать защитника «Локомотива» Тимофея Маргасова, сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

«Мы заинтересованы в аренде Тимофея Маргасова у «Локомотива». Переговоры ведутся. Если они завершатся успехом, мы сразу же об этом сообщим», – сказал Матюшенко.

Маргасов перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» я январе 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист не сыграл ни одного матча. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до июня 2020 года.