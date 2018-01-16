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    «Тосно» заинтересован в аренде Маргасова из «Локомотива»

    «Тосно» намерен арендовать защитника «Локомотива» Тимофея Маргасова, сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

    «Мы заинтересованы в аренде Тимофея Маргасова у «Локомотива». Переговоры ведутся. Если они завершатся успехом, мы сразу же об этом сообщим», – сказал Матюшенко.

    Маргасов перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» я январе 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист не сыграл ни одного матча. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.01.2018 14:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 16 января 2018, 18:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      http://www.fclm.ru/ru/publications/news/17062

      -4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 января 2018, 16:07

      только прикол в том, что он уже с 1го января там в аренде... проверяйте инфу, перед тем как что то выложить.

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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 > STAFOR13 16 января 2018, 16:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что за бред?????)) Тимофей МАРГАСОВ - находится в расположении Локомотива!

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Андрей3088 16 января 2018, 16:25

      https://www.transfermarkt.ru/timofey-margasov/profil/spieler/148485 , в википедии он так же был на 1 январе уже в Тосно.

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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 > STAFOR13 16 января 2018, 18:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Извиняюсь, перед вами! Просто даже на оф ресурсах Локо, о нём ни какой информации нет.

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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 > STAFOR13 16 января 2018, 18:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё таки я прав!!! Тимофей МАРГАСОВ - Находится в расположении ЛОКО!!! http://www.fclm.ru/ru/publications/news/17062

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