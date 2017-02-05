Маргасов хочет помочь «Локомотиву» выиграть чемпионат России

Защитник «Локомотива» Тимофей Маргасов сообщил, что желает победить вместе с железнодорожниками в российской Премьер-лиге. Футболист признался, что очень хотел перейти в столь большой клуб.

– С Семиным перед подписанием контракта общались?

– Лично с ним – пока нет. Но предложение от «Локо» стало очень приятным. Ведь это большой клуб, всегда идет в лидерах, бьется за чемпионство. Очень хотелось перейти в такую команду и помочь ей выиграть золото.

Напомним, что Маргасов перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов». В текущем сезоне РФПЛ он появлялся на поле в пяти матчах.