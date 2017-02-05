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    Маргасов хочет помочь «Локомотиву» выиграть чемпионат России

    Защитник «Локомотива» Тимофей Маргасов сообщил, что желает победить вместе с железнодорожниками в российской Премьер-лиге. Футболист признался, что очень хотел перейти в столь большой клуб.

    – С Семиным перед подписанием контракта общались?

    – Лично с ним – пока нет. Но предложение от «Локо» стало очень приятным. Ведь это большой клуб, всегда идет в лидерах, бьется за чемпионство. Очень хотелось перейти в такую команду и помочь ей выиграть золото.

    Напомним, что Маргасов перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов». В текущем сезоне РФПЛ он появлялся на поле в пяти матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2017 17:06
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 5 февраля 2017, 22:08

      В этом году ты только можешь помочь Спартаку, ротозейничай в защите хотябы тайм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 5 февраля 2017, 17:16

      До фига желающих

      0
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