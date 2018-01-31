Маргасов выбрал «Тосно» из-за игровой практики

Новичок «Тосно» защитник Тимофей Маргасов рассказал о причинах своего перехода из «Локомотива». По его словам, в клуб из ленинградской области он отправился за игровой практикой.

«Мне позвонил агент, который сказал, что мной интересуется «Тосно». А так, как я хочу играть и нужна игровая практика, все взвесив, я согласился на переход в «Тосно».

В команде встретили хорошо, многих ребят я знаю, проблем с адаптацией не возникло. Очень порадовала теплая, спокойная, дружественная и в то же время рабочая атмосфера.

Я провел пару дней в команде, приятные впечатления, буду стараться как можно быстрее влиться в коллектив и помочь команде с поставленными задачами на сезон», – рассказал футболист.

Напомним, 25-летний защитник будет выступать в «Тосно» на правах аренды до конца текущего сезона.