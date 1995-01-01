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    Маргасов, Юсупов, Нобоа – в старте «Сочи» на матч с «Ростовом»; Чистяков, Байрамян, Полоз сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

    «Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Ионов, Байрамян, Хаджикадунич, Норманн, Хашимото, Полоз.

    Матч на стадионе «Фишт», что в Сочи, начнется в 16:30 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 15:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5770

      GoLenaStop 7 минут назад

      Судья - пи,дор натуральный. Испортил игру, подонок.
      Кстати, а из чего покрытие на самом лучшем стадионе?
      Из дерьма от газпрома? Воняет...

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      Рейтинг: +3971

      житель СПб 57 минут назад

      Ожидал, что Ростов захочет поквитаться с Сочи за прошлый матч - биение юношей. Оказалось, что это только я ожидал. По 1 тайму ничего особо интересного, Сочи гол забил с углового, вполне по делу, да и выглядят поосновательней.

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      Рейтинг: +29692

      ROSTOV SUPER > житель СПб 29 минут назад

      А во втором тайме все решил Журбин по газпромовски !

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