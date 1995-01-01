Маргасов, Юсупов, Нобоа – в старте «Сочи» на матч с «Ростовом»; Чистяков, Байрамян, Полоз сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Ионов, Байрамян, Хаджикадунич, Норманн, Хашимото, Полоз.

Матч на стадионе «Фишт», что в Сочи, начнется в 16:30 по Москве.