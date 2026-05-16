Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Тимофей Маргасов - статистика

Урал
12 июня 1992 (34)
#34 | Защитник
181 см | 74 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал
17
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
1' - 90'
68'
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Урал
2 : 0
11.05.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Урал
0 : 1
04.05.2026
Шинник
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Челябинск
1 : 2
26.04.2026
Урал
88' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Урал
2 : 0
22.04.2026
Торпедо
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Сокол
0 : 3
18.04.2026
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Урал
0 : 0
12.04.2026
Уфа
59' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Урал
5 : 0
05.04.2026
Чайка
1' - 75'
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Родина
3 : 1
29.03.2026
Урал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Урал
2 : 0
15.03.2026
Арсенал
1' - 71'
45'
71'
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор
1 : 1
09.03.2026
Урал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Факел
1 : 0
27.02.2026
Урал
1' - 74'
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Волга
0 : 0
29.11.2025
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
1 : 1
22.11.2025
Спартак К
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
1 : 0
15.11.2025
Урал
54' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
09.11.2025
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 0
05.11.2025
Челябинск
1' - 60'
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
01.11.2025
Сокол
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 2
24.10.2025
Урал
1' - 74'
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Чайка
0 : 1
20.10.2025
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа
2 : 3
15.09.2025
Урал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Урал
1 : 1
08.09.2025
Нефтехимик
1' - 90'
52'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Спартак К
1 : 1
04.09.2025
Урал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Урал
2 : 0
31.08.2025
Факел
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал
4 : 0
25.08.2025
Волга
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Торпедо
1 : 0
18.08.2025
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Енисей
0 : 2
10.08.2025
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Урал
2 : 1
02.08.2025
Родина
82' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Урал
3 : 2
28.07.2025
Черноморец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Шинник
0 : 1
19.07.2025
Урал
1' - 90'
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
1
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
11
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+