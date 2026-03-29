Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родина - Урал: обзор матча 29 марта 2026

Родина
29.03.2026, воскресенье, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Урал
35' И. Тимошенко 38' А. Максименко 50' Й. Рейна (П)
90+2' Н. Морозов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Родина - Урал
Завершен
90' +2
ГОЛ! 3:1! Никита Морозов
Желтая карточка
Теодоро Арсе
90'
88'
Желтая карточка
Силвие Бегич
83'
Замена
Виталий Бондарев ️️️️➡️️ Мартин Секулич
82'
Замена
Владислав Малькевич ️️️️➡️️ Евгений Харин
Замена
️️️️➡️️ Йорди Рейна
81'
Замена
Теодоро Арсе ️️️️➡️️ Артем Максименко
81'
Желтая карточка
Йорди Рейна
78'
Желтая карточка
Артем Мещанинов
75'
75'
Желтая карточка
Дмитрий Иванисеня
Замена
Артур Гарибян ️️️️➡️️ Иван Тимошенко
69'
67'
Замена
Евгений Марков ️️️️➡️️ Егор Богомольский
67'
Замена
Никита Морозов ️️️️➡️️ Роман Акбашев
63'
Желтая карточка
Роман Акбашев
Замена
Солтмурад Бакаев ️️️️➡️️ Магомедхабиб Абдусаламов
59'
Замена
Леон Мусаев ️️️️➡️️ Андрей Егорычев
59'
ГОЛ с пенальти! 3:0! Йорди Рейна
50'
ГОЛ! 2:0! Артем Максименко
38'
ГОЛ! 1:0! Иван Тимошенко
35'
32'
Желтая карточка
Мартин Секулич
Желтая карточка
Андрей Егорычев
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
13
Роман Акбашев
ЦП
59
Евгений Харин
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
19
Егор Богомольский
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
22
Артем Бескибальный
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
96
Артур Гарибян
ЦФ
8
Керфала Сиссоко
ЦФ
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
9
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
11
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Волков
49
Дятлов
55
Крижан
26
Мещанинов
88
Сокол
6
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
99
Тимошенко
18
Абдусаламов
10
Рейна
3-1-2-2-2
86
Кузнецов
34
Маргасов
2
Бегич
16
Итало
6
Сунгатулин
21
Иванисеня
13
Акбашев
59
Харин
14
Железнов
10
Секулич
19
Богомольский
5
Егорычев
38
Мусаев
38
Мусаев
5
Егорычев
9
Максименко
7
Арсе
7
Арсе
9
Максименко
18
Абдусаламов
17
Бакаев
17
Бакаев
18
Абдусаламов
99
Тимошенко
96
Гарибян
96
Гарибян
99
Тимошенко
59
Харин
44
Малькевич
44
Малькевич
59
Харин
13
Акбашев
18
Морозов
18
Морозов
13
Акбашев
10
Секулич
37
Бондарев
37
Бондарев
10
Секулич
19
Богомольский
20
Марков
20
Марков
19
Богомольский
Остались в запасе
Родина
Урал
1
Сергей Айдаров
ВР
22
Артем Бескибальный
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
8
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
57
Александр Селихов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
11
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
22
Артем Бескибальный
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
8
Керфала Сиссоко
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
11
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Василий Березуцкий
Статистика матча Родина - Урал
4
4
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
3
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
Посещаемость:
4027
Новости команд
Все
Родина
Урал
Байрамян прокомментировал уход из «Ростова» – он играл за клуб 16 лет
19:09
Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» сыграет в группе с «Рубином», «Зенит» – с «Балтикой»
14:25
6
«Урал» взял динамовского таланта
Вчера, 20:36
Клуб Первой лиги отпустит хавбека в команду РПЛ только за 200 миллионов
Вчера, 14:10
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
Вчера, 09:47
Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» сыграет в группе с «Рубином», «Зенит» – с «Балтикой»
14:25
6
Московский клуб арендовал воспитанника «Краснодара»
Вчера, 09:47
«Краснодару» предложат выкупить защитника «Сочи»
12 июня
1
Московский клуб подписал легенду «Акрона»
12 июня
Определен лучший игрок сезона Первой лиги
11 июня
Байрамян прокомментировал уход из «Ростова» – он играл за клуб 16 лет
19:09
«Урал» взял динамовского таланта
Вчера, 20:36
Клуб Первой лиги отпустит хавбека в команду РПЛ только за 200 миллионов
Вчера, 14:10
«Рубин» предложил 100 миллионов рублей за футболиста «Урала»
Вчера, 00:29
2
Байрамян выбрал новый клуб после 16 лет в «Ростове»
16 июня
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Родина
Урал
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Динамо Мх
2 : 0
23.05.2026
Урал
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Урал
0 : 1
20.05.2026
Динамо Мх
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Арсенал
1 : 4
16.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Урал
2 : 0
11.05.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Арсенал
1 : 4
16.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Родина
2 : 0
08.05.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Родина
1 : 0
26.04.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Ротор
2 : 0
22.04.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Динамо Мх
2 : 0
23.05.2026
Урал
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Урал
0 : 1
20.05.2026
Динамо Мх
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Урал
2 : 0
11.05.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Урал
0 : 1
04.05.2026
Шинник
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 