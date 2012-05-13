Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адам Друри - статистика

Завершил карьеру
29 августа 1978 (48), Коттенхэм
#3 | Защитник
180 см | 73 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвич Сити
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Норвич Сити
2 : 0
13.05.2012
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Норвич Сити
0 : 3
28.04.2012
Ливерпуль
1' - 12'
11'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Блэкберн
2 : 0
21.04.2012
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Норвич Сити
1 : 6
14.04.2012
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Тоттенхэм
1 : 2
09.04.2012
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Норвич Сити
2 : 2
07.04.2012
Эвертон
1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Фулхэм
2 : 1
31.03.2012
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ньюкасл
1 : 0
18.03.2012
Норвич Сити
1' - 82'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Норвич Сити
1 : 1
11.03.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
72'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Норвич Сити
1 : 2
26.02.2012
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Суонси
2 : 3
11.02.2012
Норвич Сити
1' - 57'
43'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Норвич Сити
2 : 0
04.02.2012
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Норвич Сити
0 : 0
21.01.2012
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Бромвич
1 : 2
14.01.2012
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
02.01.2012
Норвич Сити
1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Норвич Сити
0 : 2
27.12.2011
Тоттенхэм
1' - 74'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Норвич Сити
1 : 2
19.11.2011
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
01.10.2011
Норвич Сити
Был в запасе
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
1
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
4
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
9
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+