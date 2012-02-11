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Суонси - Норвич Сити
Суонси - Норвич Сити: обзор матча 11 февраля 2012
Суонси
11.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Норвич Сити
23'
Д. Грэм
87'
Д. Грэм (П)
47'
Г. Холт
51'
Э. Пилкингтон
63'
Г. Холт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Норвич Сити
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Грэм
Замена
С. Морисон
️️️️
С. Джексон
Замена
В. Хулахан
️️️️
Э. Беннетт
Замена
Л. Лита
️️️️
Н. Дайер
Замена
У. Раутледж
️️️️
С. Синклейр
Желтая карточка
Г. Холт
Замена
М. Говер
️️️️
Д. МакИкран
ГОЛ! 1:3!
Г. Холт
Пас отдал
Э. Беннетт
Замена
Л. Барнетт
️️️️
А. Друри
ГОЛ! 1:2!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
Э. Беннетт
ГОЛ! 1:1!
Г. Холт
Пас отдал
Э. Уорд
Желтая карточка
А. Друри
ГОЛ! 1:0!
Д. Грэм
Пас отдал
Н. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
21
Марк Говер
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Ворм
3
Тэйлор
29
Колкер
5
Уилльямс
22
Ранхель
7
Бриттон
16
МакИкран
7
Синклейр
10
Сигурдссон
12
Грэм
12
Дайер
4-4-2
26
Радди
26
Ноутон
16
Мартин
19
Уорд
3
Друри
16
Сурман
15
Фокс
13
Пилкингтон
17
Беннетт
27
Холт
11
Джексон
16
МакИкран
21
Говер
21
Говер
16
МакИкран
7
Синклейр
15
Раутледж
15
Раутледж
7
Синклейр
12
Дайер
18
Лита
18
Лита
12
Дайер
3
Друри
25
Барнетт
25
Барнетт
3
Друри
17
Беннетт
14
Хулахан
14
Хулахан
17
Беннетт
11
Джексон
20
Морисон
20
Морисон
11
Джексон
Остались в запасе
Суонси
Норвич Сити
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
31
Джед Стир
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Суонси - Норвич Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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