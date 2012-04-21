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АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Норвич Сити
Блэкберн - Норвич Сити: обзор матча 21 апреля 2012
Блэкберн
21.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
41'
М. Формика
49'
Д. Хойлетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Норвич Сити
Замена
Р. Петрович
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
А. Модест
️️️️
Я. Айегбени
Замена
А. Уилбрехэм
️️️️
Г. Холт
Замена
М. Ольссон
️️️️
Д. Данн
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
В. Хулахан
Замена
С. Морисон
️️️️
Д. Воган
ГОЛ! 2:0!
Д. Хойлетт
Пас отдал
М. Ольссон
ГОЛ! 1:0!
М. Формика
Пас отдал
М. Гамст Педерсен
Желтая карточка
Д. Хаусон
Желтая карточка
Д. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
17
Дэвид Данн
ЛП
16
Джейсон Лоу
ОП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
33
Мауро Формика
АП
30
Дэвид Хойлетт
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ПЗ
14
Весли Хулахан
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ПП
9
Джеймс Воган
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Блэкберн
34
Джейк Кин
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
3-1-4-1-1
17
Робинсон
28
Живе
24
Данн
16
Орр
16
Лоу
17
Данн
8
Педерсен
29
Ольссон
30
Хойлетт
33
Формика
24
Айегбени
4-4-2
26
Радди
16
Мартин
6
Беннетт
19
Уорд
3
Друри
17
Беннетт
16
Хаусон
16
Сурман
14
Хулахан
27
Холт
9
Воган
17
Данн
13
Ольссон
13
Ольссон
17
Данн
30
Хойлетт
3
Петрович
3
Петрович
30
Хойлетт
24
Айегбени
27
Модест
27
Модест
24
Айегбени
14
Хулахан
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
14
Хулахан
9
Воган
20
Морисон
20
Морисон
9
Воган
27
Холт
18
Уилбрехэм
18
Уилбрехэм
27
Холт
Остались в запасе
Блэкберн
Норвич Сити
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
34
Джейк Кин
ВР
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Стив Кин
31
Джед Стир
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
34
Джейк Кин
ВР
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
Главный тренер
Стив Кин
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Блэкберн - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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