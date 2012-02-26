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Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
Норвич Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 февраля 2012
Норвич Сити
26.02.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
83'
Г. Холт
6'
П. Скоулз
90+2'
Р. Гиггз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
+3
Желтая карточка
Р. Фердинанд
+3
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Р. Гиггз
+2
ГОЛ! 1:2!
Р. Гиггз
Пас отдал
Э. Янг
ГОЛ! 1:1!
Г. Холт
Пас отдал
З. Уитбред
Замена
А. Уилбрехэм
️️️️
Э. Пилкингтон
Замена
Э. Янг
️️️️
Чичарито
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Б. Джонсон
Желтая карточка
Д. Эванс
Замена
В. Хулахан
️️️️
С. Джексон
Желтая карточка
Б. Джонсон
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Скоулз
Пас отдал
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
4
Зак Уитбред
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-4-2
26
Радди
3
Друри
19
Уорд
4
Уитбред
26
Ноутон
4
Джонсон
16
Сурман
15
Фокс
13
Пилкингтон
11
Джексон
27
Холт
4-3-1-2
43
Де Хеа
4
Джонс
35
Эванс
5
Фердинанд
27
Эвра
16
Кэррик
22
Скоулз
11
Гиггз
17
Нани
18
Уэлбек
14
Чичарито
11
Джексон
14
Хулахан
14
Хулахан
11
Джексон
4
Джонсон
17
Беннетт
17
Беннетт
4
Джонсон
13
Пилкингтон
18
Уилбрехэм
18
Уилбрехэм
13
Пилкингтон
14
Чичарито
15
Янг
15
Янг
14
Чичарито
11
Гиггз
6
Смоллинг
6
Смоллинг
11
Гиггз
Остались в запасе
Норвич Сити
Манчестер Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:25 (прямая)
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