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Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
Манчестер Юнайтед - Норвич Сити: обзор матча 01 октября 2011
Манчестер Юнайтед
01.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
67'
Андерсон
85'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
П. Джи Сун
Замена
К. Мартин
️️️️
В. Хулахан
Замена
Р. Фердинанд
️️️️
Андерсон
Замена
С. Джексон
️️️️
Д. Фокс
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Э. Беннетт
Желтая карточка
Д. Уэлбек
ГОЛ! 1:0!
Андерсон
Пас отдал
У. Руни
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Чичарито
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
23
Марк Тирней
ЛЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Дэвид Фокс
ЛП
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
17
Эллиот Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
4-3-1-2
1
Линдегаард
27
Эвра
35
Эванс
4
Джонс
25
Валенсия
33
Пак Джи Сун
24
Флетчер
28
Андерсон
17
Нани
14
Чичарито
32
Руни
4-4-2
26
Радди
26
Ноутон
25
Барнетт
16
Мартин
23
Тирней
4
Джонсон
14
Хулахан
13
Пилкингтон
15
Фокс
17
Беннетт
20
Морисон
28
Андерсон
5
Фердинанд
5
Фердинанд
28
Андерсон
17
Нани
11
Гиггз
11
Гиггз
17
Нани
14
Чичарито
18
Уэлбек
18
Уэлбек
14
Чичарито
17
Беннетт
48
Крофтс
48
Крофтс
17
Беннетт
15
Фокс
11
Джексон
11
Джексон
15
Фокс
14
Хулахан
18
Мартин
18
Мартин
14
Хулахан
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Деклан Радд
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Майкл Кэррик
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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