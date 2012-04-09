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Тоттенхэм - Норвич Сити
Тоттенхэм - Норвич Сити: обзор матча 09 апреля 2012
Тоттенхэм
09.04.2012, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
33'
Д. Дефо
33'
Э. Пилкингтон
66'
Э. Беннетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Норвич Сити
Замена
С. Джексон
️️️️
А. Уилбрехэм
Замена
Э. Сурман
️️️️
Э. Пилкингтон
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Д. Ливермор
Замена
С. Морисон
️️️️
Г. Холт
ГОЛ! 1:2!
Э. Беннетт
Пас отдал
Э. Крофтс
Желтая карточка
Э. Беннетт
Желтая карточка
Б. Джонсон
Желтая карточка
К. Уокер
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Л. Модрич
Замена
Р. Нельсен
️️️️
Ю. Кабуль
+1
ГОЛ! 1:1!
Э. Пилкингтон
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Д. Ливермор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
28
Луи Саа
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Сандро
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
4-1-4-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
4
Кабуль
26
Кинг
2
Уокер
8
Ливермор
18
Бэйл
10
Модрич
28
Саа
12
Леннон
9
Дефо
4-4-2
26
Радди
6
Беннетт
16
Мартин
19
Уорд
3
Друри
13
Пилкингтон
16
Хаусон
4
Джонсон
17
Беннетт
27
Холт
18
Уилбрехэм
4
Кабуль
17
Нельсен
17
Нельсен
4
Кабуль
8
Ливермор
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
8
Ливермор
10
Модрич
25
Адебайор
25
Адебайор
10
Модрич
13
Пилкингтон
16
Сурман
16
Сурман
13
Пилкингтон
18
Уилбрехэм
11
Джексон
11
Джексон
18
Уилбрехэм
27
Холт
20
Морисон
20
Морисон
27
Холт
Остались в запасе
Тоттенхэм
Норвич Сити
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
31
Джед Стир
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Сандро
ЦП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Тоттенхэм - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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