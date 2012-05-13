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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Астон Вилла
Норвич Сити - Астон Вилла: обзор матча 13 мая 2012
Норвич Сити
13.05.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
9'
Г. Холт
22'
С. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Астон Вилла
Желтая карточка
С. Айрленд
Замена
Н. Бэйкер
️️️️
С. Уорнок
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Д. Хаусон
Замена
С. Морисон
️️️️
Г. Холт
Замена
А. Уилбрехэм
️️️️
С. Джексон
Замена
Г. Гарднер
️️️️
К. Куэльяр
Желтая карточка
К. Кларк
Замена
Б. Беннэн
️️️️
К. Херд
ГОЛ! 2:0!
С. Джексон
ГОЛ! 1:0!
Г. Холт
Пас отдал
Б. Джонсон
Желтая карточка
Г. Холт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Саймон Лэппин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Расселл Мартин
ПЗ
16
Джонатан Хаусон
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ОП
14
Весли Хулахан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
17
Крис Херд
ПЗ
26
Киран Кларк
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
2
Эрик Личай
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-1-3-2
26
Радди
26
Ноутон
4
Лэппин
6
Беннетт
16
Мартин
4
Джонсон
16
Хаусон
14
Хулахан
17
Беннетт
11
Джексон
27
Холт
3-2-3-2
24
Гивен
39
Коллинс
22
Данн
3
Куэльяр
17
Херд
3
Уорнок
7
Айрленд
11
Агбонлахор
26
Кларк
2
Личай
19
Хески
16
Хаусон
48
Крофтс
48
Крофтс
16
Хаусон
27
Холт
20
Морисон
20
Морисон
27
Холт
11
Джексон
18
Уилбрехэм
18
Уилбрехэм
11
Джексон
3
Уорнок
17
Бэйкер
17
Бэйкер
3
Уорнок
17
Херд
10
Беннэн
10
Беннэн
17
Херд
3
Куэльяр
20
Гарднер
20
Гарднер
3
Куэльяр
Остались в запасе
Норвич Сити
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Брэд Гьюзан
ВР
11
Самир Карратерс
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
11
Самир Карратерс
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Норвич Сити - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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