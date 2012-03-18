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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Норвич Сити
Ньюкасл - Норвич Сити: обзор матча 18 марта 2012
Ньюкасл
18.03.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
12'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Норвич Сити
+2
Желтая карточка
К. Ноутон
Замена
Р. Мартин
️️️️
Э. Пилкингтон
Замена
В. Хулахан
️️️️
А. Друри
Желтая карточка
З. Уитбред
Замена
Г. Холт
️️️️
Д. Хаусон
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Гатри
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
П. Сиссе
Замена
Д. Сантон
️️️️
А. Бен Арфа
Желтая карточка
Э. Беннетт
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Х. Гутьеррес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
4
Зак Уитбред
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Райан Дональдсон
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
4-4-1-1
23
Крул
24
Перч
2
Колоччини
5
Уильямсон
2
Симпсон
18
Гутьеррес
29
Кабай
23
Гатри
61
Сиссе
8
Бен Арфа
19
Ба
4-5-1
26
Радди
26
Ноутон
4
Уитбред
19
Уорд
3
Друри
16
Сурман
16
Хаусон
13
Пилкингтон
15
Фокс
17
Беннетт
20
Морисон
8
Бен Арфа
18
Сантон
18
Сантон
8
Бен Арфа
23
Гатри
32
Гослинг
32
Гослинг
23
Гатри
61
Сиссе
26
Амеоби
26
Амеоби
61
Сиссе
13
Пилкингтон
16
Мартин
16
Мартин
13
Пилкингтон
3
Друри
14
Хулахан
14
Хулахан
3
Друри
16
Хаусон
27
Холт
27
Холт
16
Хаусон
Остались в запасе
Ньюкасл
Норвич Сити
33
Роб Эллиот
ВР
7
Райан Дональдсон
ЛП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
Главный тренер
Алан Пардью
31
Джед Стир
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
7
Райан Дональдсон
ЛП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Харис Вучкич
АП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Ньюкасл - Норвич Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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