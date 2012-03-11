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Норвич Сити - Уиган Атлетик
Норвич Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 11 марта 2012
Норвич Сити
11.03.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
10'
В. Хулахан
69'
В. Мозес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Уиган Атлетик
+5
Желтая карточка
Д. МакАртур
+3
Желтая карточка
В. Мозес
Желтая карточка
А. Алькарас
Желтая карточка
Д. МакКарти
Желтая карточка
А. Друри
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Э. Крофтс
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Э. Сурман
ГОЛ! 1:1!
В. Мозес
Пас отдал
Ш. Мэлони
Желтая карточка
З. Уитбред
Замена
С. Морисон
️️️️
В. Хулахан
Желтая карточка
В. Хулахан
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
Ж. Гомес
Желтая карточка
Г. Холт
ГОЛ! 1:0!
В. Хулахан
Пас отдал
С. Джексон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
4
Зак Уитбред
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-4-2
26
Радди
3
Друри
4
Уитбред
19
Уорд
26
Ноутон
16
Сурман
14
Хулахан
15
Фокс
48
Крофтс
11
Джексон
27
Холт
4-5-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
3
Фигероа
5
Колдуэлл
21
Алькарас
11
Мозес
16
Гомес
16
МакКарти
11
МакАртур
22
Босежур
23
Родальега
16
Сурман
17
Беннетт
17
Беннетт
16
Сурман
48
Крофтс
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
48
Крофтс
14
Хулахан
20
Морисон
20
Морисон
14
Хулахан
16
Гомес
15
Мэлони
15
Мэлони
16
Гомес
Остались в запасе
Норвич Сити
Уиган Атлетик
31
Джед Стир
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
20
Каллум МакМанаман
ПВ
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Норвич Сити - Уиган Атлетик
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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