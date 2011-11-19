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Норвич Сити - Арсенал
Норвич Сити - Арсенал: обзор матча 19 ноября 2011
Норвич Сити
19.11.2011, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
16'
С. Морисон
27'
Р. ван Перси
59'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Арсенал
+2
Замена
Й. Джуру
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Г. Холт
Замена
С. Джексон
️️️️
Э. Пилкингтон
Желтая карточка
М. Тирней
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Жервиньо
Замена
Г. Холт
️️️️
В. Хулахан
Желтая карточка
Э. Беннетт
ГОЛ! 1:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Сонг
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Д. Фокс
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Уолкотт
ГОЛ! 1:0!
С. Морисон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЛЗ
23
Марк Тирней
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ОП
15
Дэвид Фокс
ОП
14
Весли Хулахан
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
8
Александр Сонг
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-2-3-1
26
Радди
16
Мартин
23
Тирней
25
Барнетт
26
Ноутон
4
Джонсон
15
Фокс
13
Пилкингтон
14
Хулахан
48
Крофтс
20
Морисон
4-2-1-2-1
13
Щесны
6
Косиельни
4
Мертезакер
4
Вермален
11
Сантос
8
Артета
8
Сонг
21
Рэмзи
32
Уолкотт
27
Жервиньо
32
ван Перси
15
Фокс
17
Беннетт
17
Беннетт
15
Фокс
14
Хулахан
27
Холт
27
Холт
14
Хулахан
13
Пилкингтон
11
Джексон
11
Джексон
13
Пилкингтон
32
Уолкотт
5
Джуру
5
Джуру
32
Уолкотт
27
Жервиньо
51
Бенаюн
51
Бенаюн
27
Жервиньо
Остались в запасе
Норвич Сити
Арсенал
1
Деклан Радд
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Норвич Сити - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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