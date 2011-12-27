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Норвич Сити - Тоттенхэм
Норвич Сити - Тоттенхэм: обзор матча 27 декабря 2011
Норвич Сити
27.12.2011, вторник, 23:30
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
55'
Г. Бэйл
66'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Тоттенхэм
+4
Замена
Д. Ливермор
️️️️
С. Паркер
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Э. Беннетт
️️️️
А. Друри
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Э. Крофтс
Замена
Д. Роуз
️️️️
Б. Ассу-Экотто
Желтая карточка
З. Уитбред
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
Замена
Л. Барнетт
️️️️
Р. Де Лат
Травма
Р. Де Лат
Травма
Э. Адебайор
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Э. Адебайор
Желтая карточка
В. Галлас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
4
Зак Уитбред
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЛП
15
Дэвид Фокс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
20
Стив Морисон
АП
48
Эндрю Крофтс
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-4-1-1
26
Радди
3
Друри
4
Уитбред
16
Мартин
2
Де Лат
16
Сурман
15
Фокс
14
Хулахан
48
Крофтс
20
Морисон
27
Холт
4-5-1
24
Фридель
2
Уокер
4
Кабуль
36
Галлас
32
Ассу-Экотто
8
ван дер Ваарт
8
Паркер
30
Сандро
10
Модрич
18
Бэйл
25
Адебайор
2
Де Лат
25
Барнетт
25
Барнетт
2
Де Лат
48
Крофтс
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
48
Крофтс
3
Друри
17
Беннетт
17
Беннетт
3
Друри
32
Ассу-Экотто
3
Роуз
3
Роуз
32
Ассу-Экотто
8
Паркер
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Паркер
8
ван дер Ваарт
19
Кранчар
19
Кранчар
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Норвич Сити
Тоттенхэм
1
Деклан Радд
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Норвич Сити - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:25 (прямая)
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