Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Манчестер Сити
Норвич Сити - Манчестер Сити: обзор матча 14 апреля 2012
Норвич Сити
14.04.2012, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
1 : 6
Завершен
Манчестер Сити
52'
Э. Сурман
18'
К. Тевес
27'
С. Агуэро
73'
К. Тевес
75'
С. Агуэро
80'
К. Тевес
90+3'
А. Джонсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Манчестер Сити
+3
ГОЛ! 1:6!
А. Джонсон
Пас отдал
Г. Клиши
Замена
М. Ричардс
️️️️
К. Тевес
ГОЛ! 1:5!
К. Тевес
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 1:4!
С. Агуэро
Пас отдал
Я. Туре
ГОЛ! 1:3!
К. Тевес
Замена
С. Морисон
️️️️
А. Уилбрехэм
Замена
Я. Туре
️️️️
С. Насри
Желтая карточка
Р. Беннетт
ГОЛ! 1:2!
Э. Сурман
Замена
Э. Сурман
️️️️
Э. Пилкингтон
Замена
В. Хулахан
️️️️
Б. Джонсон
Желтая карточка
С. Насри
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Тевес
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
К. Тевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ПП
27
Грант Холт
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ПВ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-4-2
26
Радди
3
Друри
19
Уорд
6
Беннетт
16
Мартин
13
Пилкингтон
16
Хаусон
4
Джонсон
17
Беннетт
18
Уилбрехэм
27
Холт
4-1-1-3-1
1
Харт
5
Сабалета
15
Лескотт
4
Компани
3
Клиши
34
Де Йонг
18
Бэрри
10
Агуэро
21
Сильва
14
Насри
32
Тевес
4
Джонсон
14
Хулахан
14
Хулахан
4
Джонсон
13
Пилкингтон
16
Сурман
16
Сурман
13
Пилкингтон
18
Уилбрехэм
20
Морисон
20
Морисон
18
Уилбрехэм
32
Тевес
4
Ричардс
4
Ричардс
32
Тевес
14
Насри
42
Туре
42
Туре
14
Насри
21
Сильва
11
Джонсон
11
Джонсон
21
Сильва
Остались в запасе
Норвич Сити
Манчестер Сити
31
Джед Стир
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Норвич Сити - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Манчестер Сити
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+