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Норвич Сити - Челси
Норвич Сити - Челси: обзор матча 21 января 2012
Норвич Сити
21.01.2012, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Челси
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Э. Сурман
+1
Замена
М. Эссьен
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
С. Джексон
️️️️
С. Морисон
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Д. Фокс
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Ф. Торрес
Травма
Д. Луис
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Ф. Лэмпард
Травма
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
4
Зак Уитбред
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Расселл Мартин
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
15
Дэвид Фокс
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-4-2
26
Радди
26
Ноутон
4
Айяла
4
Уитбред
16
Мартин
16
Сурман
4
Джонсон
13
Пилкингтон
15
Фокс
27
Холт
20
Морисон
4-3-1-2
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
4
Луис
3
Коул
7
Рамирес
8
Лэмпард
14
Мейрелеш
64
Мата
15
Старридж
9
Торрес
15
Фокс
48
Крофтс
48
Крофтс
15
Фокс
16
Сурман
17
Беннетт
17
Беннетт
16
Сурман
20
Морисон
11
Джексон
11
Джексон
20
Морисон
14
Мейрелеш
2
Эссьен
2
Эссьен
14
Мейрелеш
8
Лэмпард
13
Малуда
13
Малуда
8
Лэмпард
9
Торрес
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Торрес
Остались в запасе
Норвич Сити
Челси
31
Джед Стир
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Норвич Сити - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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