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Алмаз Фатихов
Статистика
Алмаз Фатихов - статистика
Завершил карьеру
1 мая 1990 (36)
#15 | Нападающий
172 см | 69 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шинник
8
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Крылья Советов
3 : 3
25.11.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1 : 2
18.11.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
4 : 1
21.10.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Шинник
1 : 0
14.10.2017
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Спартак-2
1 : 2
07.10.2017
Шинник
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Шинник
1 : 0
30.09.2017
Тамбов
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Оренбург
1 : 0
24.09.2017
Шинник
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
0 : 1
16.09.2017
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Шинник
1 : 2
06.09.2017
Сочи
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Шинник
1 : 0
02.09.2017
Авангард
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химки
0 : 3
19.08.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
2 : 3
09.08.2017
Крылья Советов
76' - 90'
82'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нижний Новгород
0 : 1
05.08.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
1 : 1
30.07.2017
Луч
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
26.07.2017
Шинник
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Шинник
3 : 1
22.07.2017
Ротор
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
2 : 2
15.07.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
2 : 1
08.07.2017
Зенит-2
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