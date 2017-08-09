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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Крылья Советов
Шинник - Крылья Советов: обзор матча 09 августа 2017
Шинник
09.08.2017, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 3
Завершен
Крылья Советов
31'
Э. Низамутдинов
82'
А. Фатихов
13'
С. Мияилович
68'
С. Корниленко
87'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Крылья Советов
90'
+1
Замена
В. Зинков
️️️️
С. Мияилович
87'
ГОЛ! 2:3!
С. Корниленко
84'
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Алиев
ГОЛ! 2:2!
А. Фатихов
82'
Замена
А. Фатихов
️️️️
Э. Низамутдинов
76'
74'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
С. Самодин
68'
ГОЛ! 1:2!
С. Корниленко
64'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
Е. Башкиров
Желтая карточка
М. Шайморданов
62'
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Лях
62'
52'
Желтая карточка
С. Мияилович
Замена
Э. Булия
️️️️
М. Лаук
46'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
Н. Безлихотнов
46'
ГОЛ! 1:1!
Э. Низамутдинов
31'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Мияилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
22
Сергей Нарылков
ОП
90
Андрей Лях
ОП
11
Марат Шайморданов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
31
Денис Ткачук
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Яшин
5
Евсеев
78
Чистяков
97
Ятченко
22
Нарылков
90
Лях
11
Шайморданов
10
Лаук
92
Щадин
90
Безлихотнов
81
Низамутдинов
4-2-2-2
14
Конюхов
31
Зотов
0
Таранов
24
Гоцук
33
Ятченко
64
Ланин
44
Башкиров
22
Мияилович
10
Алиев
12
Корниленко
22
Самодин
81
Низамутдинов
15
Фатихов
15
Фатихов
81
Низамутдинов
90
Безлихотнов
15
Самойлов
15
Самойлов
90
Безлихотнов
90
Лях
18
Камилов
18
Камилов
90
Лях
10
Лаук
91
Булия
91
Булия
10
Лаук
44
Башкиров
4
Кленкин
4
Кленкин
44
Башкиров
22
Мияилович
5
Зинков
5
Зинков
22
Мияилович
10
Алиев
11
Чочиев
11
Чочиев
10
Алиев
22
Самодин
31
Ткачук
31
Ткачук
22
Самодин
Остались в запасе
Шинник
Крылья Советов
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
23
Артем Леонов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Шинник - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Шинник
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