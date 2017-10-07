Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Шинник
Спартак-2 - Шинник: обзор матча 07 октября 2017
Спартак-2
07.10.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
37'
И. Самбу
44'
Э. Низамутдинов
83'
С. Крамаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Шинник
Желтая карточка
А. Мамин
90'
+3
89'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
М. Шайморданов
88'
Желтая карточка
С. Крамаренко
Замена
О. Красильниченко
️️️️
А. Ломовицкий
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
С. Крамаренко
Замена
Е. Никулин
️️️️
И. Самбу
80'
76'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Д. Самойлов
75'
Желтая карточка
Д. Чистяков
67'
Замена
А. Лях
️️️️
Н. Дроздов
46'
Замена
А. Фатихов
️️️️
Э. Булия
44'
ГОЛ! 1:1!
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 1:0!
И. Самбу
37'
Желтая карточка
К. Щербаков
31'
14'
Желтая карточка
С. Нарылков
Желтая карточка
А. Сокол
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
49
Идриса Самбу
ЦФ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
34
Никита Дроздов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Спартак-2
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
3-4-1-2
16
Терешкин
88
Сокол
46
Мамин
3
Щербаков
20
Полубояринов
83
Пантелеев
8
Самсонов
66
Лелюхин
11
Ломовицкий
99
Нимели
49
Самбу
3-2-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
78
Чистяков
66
Жестоков
22
Нарылков
34
Дроздов
15
Самойлов
11
Шайморданов
92
Щадин
81
Низамутдинов
91
Булия
11
Ломовицкий
3
Красильниченко
3
Красильниченко
11
Ломовицкий
49
Самбу
19
Никулин
19
Никулин
49
Самбу
11
Шайморданов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
11
Шайморданов
15
Самойлов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
15
Самойлов
91
Булия
15
Фатихов
15
Фатихов
91
Булия
34
Дроздов
90
Лях
90
Лях
34
Дроздов
Остались в запасе
Спартак-2
Шинник
35
Леонид Миронов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
22
Денис Магадиев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
35
Леонид Миронов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Спартак-2 - Шинник
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Шинник
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+