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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Cибирь
Шинник - Cибирь: обзор матча 16 сентября 2017
Шинник
16.09.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 1
Завершен
Cибирь
69'
А. Дегтярев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Cибирь
90'
+5
Вторая желтая
А. Дегтярев
90'
+4
Желтая карточка
А. Дегтярев
84'
Замена
Р. Беляев
️️️️
В. Галыш
Замена
В. Камилов
️️️️
Э. Булия
72'
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Дегтярев
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Самойлов
67'
Замена
М. Земсков
️️️️
Э. Низамутдинов
65'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
М. Шайморданов
59'
54'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Г. Рухаиа
46'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
М. Андреев
46'
Замена
А. Дудолев
️️️️
В. Азаров
Желтая карточка
Е. Ятченко
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
34
Никита Дроздов
ОП
11
Марат Шайморданов
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
18
Артем Дудолев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Яшин
66
Жестоков
78
Чистяков
97
Ятченко
22
Нарылков
34
Дроздов
11
Шайморданов
15
Самойлов
92
Щадин
91
Булия
81
Низамутдинов
4-3-2-1
22
Цыган
15
Цховребов
3
Плопа
29
Мищенко
2
Аравин
4
Рухаиа
8
Макаренко
37
Чеботару
77
Андреев
88
Галыш
99
Азаров
11
Шайморданов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
11
Шайморданов
81
Низамутдинов
8
Земсков
8
Земсков
81
Низамутдинов
15
Самойлов
10
Лаук
10
Лаук
15
Самойлов
91
Булия
18
Камилов
18
Камилов
91
Булия
4
Рухаиа
5
Гладышев
5
Гладышев
4
Рухаиа
99
Азаров
18
Дудолев
18
Дудолев
99
Азаров
77
Андреев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
77
Андреев
88
Галыш
7
Беляев
7
Беляев
88
Галыш
Остались в запасе
Шинник
Cибирь
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Александр Побегалов
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Cибирь
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
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