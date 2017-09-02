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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Авангард
Шинник - Авангард: обзор матча 02 сентября 2017
Шинник
02.09.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 0
Завершен
Авангард
90+4'
М. Земсков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Авангард
ГОЛ! 1:0!
М. Земсков
90'
+4
Замена
С. Кагермазов
️️️️
Д. Самойлов
83'
80'
Замена
Д. Синяев
️️️️
И. Альшин
79'
Замена
И. Петров
️️️️
Д. Коробов
Замена
М. Земсков
️️️️
Э. Низамутдинов
69'
63'
Замена
Р. Болов
️️️️
Д. Войнов
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Н. Безлихотнов
62'
Замена
В. Камилов
️️️️
Н. Дроздов
62'
Желтая карточка
Е. Ятченко
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
34
Никита Дроздов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
21
Денис Войнов
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
10
Илья Петров
ЦП
17
Денис Синяев
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Яшин
22
Магадиев
78
Чистяков
97
Ятченко
22
Нарылков
34
Дроздов
15
Самойлов
92
Щадин
90
Безлихотнов
91
Булия
81
Низамутдинов
4-3-2-1
1
Саутин
5
Никитин
4
Дашаев
25
Концедалов
71
Багаев
21
Войнов
36
Гурфов
52
Нетфуллин
10
Альшин
7
Коробов
20
Подоляк
90
Безлихотнов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
90
Безлихотнов
15
Самойлов
13
Кагермазов
13
Кагермазов
15
Самойлов
81
Низамутдинов
8
Земсков
8
Земсков
81
Низамутдинов
34
Дроздов
18
Камилов
18
Камилов
34
Дроздов
7
Коробов
10
Петров
10
Петров
7
Коробов
10
Альшин
17
Синяев
17
Синяев
10
Альшин
21
Войнов
88
Болов
88
Болов
21
Войнов
Остались в запасе
Шинник
Авангард
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Александр Побегалов
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Остались в запасе
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Шинник - Авангард
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Шинник
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