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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Шинник
Химки - Шинник: обзор матча 19 августа 2017
Химки
19.08.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 3
Завершен
Шинник
6'
Д. Чистяков
12'
Э. Низамутдинов (П)
66'
Д. Самойлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Шинник
79'
Замена
М. Земсков
️️️️
Э. Булия
74'
Замена
В. Камилов
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
М. Пичугин
️️️️
И. Кузьмичев
67'
66'
ГОЛ! 0:3!
Д. Самойлов
Замена
К. Алиев
️️️️
М. Петрусев
61'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
Д. Талалай
53'
Желтая карточка
Н. Тюнин
52'
47'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
46'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
Н. Безлихотнов
Желтая карточка
М. Батов
44'
40'
Замена
Д. Магадиев
️️️️
Д. Чистяков
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Лисинков
29'
14'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
12'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Низамутдинов
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чистяков
1'
Желтая карточка
П. Евсеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
34
Никита Дроздов
ОП
11
Марат Шайморданов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Химки
1
Эдуард Байчора
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
26
Иван Беликов
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
45
Максим Пичугин
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
3-2-3-1-1
18
Исупов
44
Лисинков
20
Малания
5
Шумских
27
Заика
9
Лапин
8
Талалай
17
Батов
4
Тюнин
8
Петрусев
11
Кузьмичев
3-2-1-2-2
16
Яшин
97
Ятченко
78
Чистяков
5
Евсеев
22
Нарылков
34
Дроздов
11
Шайморданов
90
Безлихотнов
92
Щадин
91
Булия
81
Низамутдинов
11
Кузьмичев
45
Пичугин
45
Пичугин
11
Кузьмичев
8
Талалай
9
Дворников
9
Дворников
8
Талалай
44
Лисинков
77
Мостовой
77
Мостовой
44
Лисинков
8
Петрусев
10
Алиев
10
Алиев
8
Петрусев
90
Безлихотнов
15
Самойлов
15
Самойлов
90
Безлихотнов
91
Булия
8
Земсков
8
Земсков
91
Булия
78
Чистяков
22
Магадиев
22
Магадиев
78
Чистяков
81
Низамутдинов
18
Камилов
18
Камилов
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Химки
Шинник
21
Батрадз Кокоев
ОП
45
Евгений Горячев
ЦЗ
26
Иван Беликов
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
17
Евгений Алфёров
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
10
Максим Лаук
ЛВ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
21
Батрадз Кокоев
ОП
45
Евгений Горячев
ЦЗ
26
Иван Беликов
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
17
Евгений Алфёров
ЦП
Остались в запасе
7
Сергей Крамаренко
ЦП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
10
Максим Лаук
ЛВ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Химки - Шинник
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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