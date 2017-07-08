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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Зенит-2
Шинник - Зенит-2: обзор матча 08 июля 2017
Шинник
08.07.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 1
Завершен
Зенит-2
27'
Н. Безлихотнов
43'
Д. Чистяков
53'
В. Сиротов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Зенит-2
90'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
И. Камышев
89'
Замена
Н. Андреев
️️️️
В. Сиротов
82'
Замена
Д. Кириллов
️️️️
А. Некрасов
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Д. Самойлов
79'
Замена
В. Камилов
️️️️
Э. Низамутдинов
72'
Желтая карточка
М. Жестоков
69'
Замена
М. Земсков
️️️️
Э. Булия
62'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
Н. Безлихотнов
58'
57'
Замена
С. Крапухин
️️️️
С. Иванов
53'
ГОЛ! 2:1!
В. Сиротов
ГОЛ! 2:0!
Д. Чистяков
43'
ГОЛ! 1:0!
Н. Безлихотнов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
34
Никита Дроздов
ОП
90
Андрей Лях
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Зенит-2
88
Максим Рудаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
11
Николай Прудников
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Яшин
78
Чистяков
66
Жестоков
97
Ятченко
34
Дроздов
90
Лях
15
Самойлов
92
Щадин
90
Безлихотнов
91
Булия
81
Низамутдинов
2-1-4-3
88
Рудаков
23
Зуйков
58
Зуев
22
Каккоев
37
Сиротов
8
Горулев
11
Камышев
47
Иванов
78
Некрасов
39
Запрягаев
11
Прудников
15
Самойлов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
15
Самойлов
91
Булия
8
Земсков
8
Земсков
91
Булия
90
Безлихотнов
11
Шайморданов
11
Шайморданов
90
Безлихотнов
81
Низамутдинов
18
Камилов
18
Камилов
81
Низамутдинов
78
Некрасов
61
Кириллов
61
Кириллов
78
Некрасов
47
Иванов
36
Крапухин
36
Крапухин
47
Иванов
37
Сиротов
7
Андреев
7
Андреев
37
Сиротов
11
Камышев
4
Пенчиков
4
Пенчиков
11
Камышев
Остались в запасе
Шинник
Зенит-2
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
82
Александр Еловских
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Остались в запасе
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
82
Александр Еловских
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Шинник - Зенит-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
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