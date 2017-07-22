Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Ротор
Шинник - Ротор: обзор матча 22 июля 2017
Шинник
22.07.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
3 : 1
Завершен
Ротор
32'
М. Шайморданов
39'
Д. Самойлов
65'
М. Шайморданов
23'
В. Романенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Ротор
Замена
Д. Магадиев
️️️️
С. Нарылков
88'
Желтая карточка
Е. Ятченко
85'
83'
Желтая карточка
М. Вотинов
Желтая карточка
В. Камилов
76'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
М. Шайморданов
75'
70'
Замена
И. Крутов
️️️️
В. Романенко
Замена
В. Камилов
️️️️
Э. Низамутдинов
70'
ГОЛ! 3:1!
М. Шайморданов
65'
64'
Желтая карточка
С. Колычев
Замена
А. Фатихов
️️️️
М. Земсков
63'
59'
Желтая карточка
И. Ионов
59'
Замена
О. Николаев
️️️️
Н. Замалиев
55'
Замена
М. Вотинов
️️️️
М. Султонов
46'
Замена
А. Киреев
️️️️
В. Сысуев
ГОЛ! 2:1!
Д. Самойлов
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Шайморданов
32'
23'
ГОЛ! 0:1!
В. Романенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
34
Никита Дроздов
ОП
11
Марат Шайморданов
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Яшин
78
Чистяков
66
Жестоков
97
Ятченко
22
Нарылков
34
Дроздов
11
Шайморданов
15
Самойлов
92
Щадин
81
Низамутдинов
8
Земсков
4-3-2-1
16
Кобзев
2
Ионов
5
Пискунов
20
Столяренко
67
Колычев
10
Рылов
10
Сысуев
13
Замалиев
77
Романенко
28
Султонов
17
Бирюков
22
Нарылков
22
Магадиев
22
Магадиев
22
Нарылков
11
Шайморданов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
11
Шайморданов
8
Земсков
15
Фатихов
15
Фатихов
8
Земсков
81
Низамутдинов
18
Камилов
18
Камилов
81
Низамутдинов
77
Романенко
34
Крутов
34
Крутов
77
Романенко
13
Замалиев
11
Николаев
11
Николаев
13
Замалиев
10
Сысуев
88
Киреев
88
Киреев
10
Сысуев
28
Султонов
45
Вотинов
45
Вотинов
28
Султонов
Остались в запасе
Шинник
Ротор
10
Максим Лаук
ЛВ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
35
Илья Гаврилов
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
10
Максим Лаук
ЛВ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Шинник - Ротор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Урожай
Где смотреть матч:
МАТЧ! Наш спорт
Новости команд
Все
Шинник
Ротор
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
Заявление «Торпедо» о срыве матча-открытия нового стадиона
21 октября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+