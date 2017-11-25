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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Шинник
Крылья Советов - Шинник: обзор матча 25 ноября 2017
Крылья Советов
25.11.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
3 : 3
Завершен
Шинник
10'
С. Самодин
26'
Д. Кленкин
37'
С. Корниленко
44'
В. Камилов
61'
Д. Самойлов
84'
Н. Дроздов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Шинник
90'
Замена
М. Жестоков
️️️️
Е. Ятченко
84'
ГОЛ! 3:3!
Н. Дроздов
Замена
К. Гоцук
️️️️
Д. Кленкин
81'
Замена
О. Ланин
️️️️
А. Чочиев
80'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
С. Самодин
65'
63'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
М. Шайморданов
63'
Замена
Д. Чалов
️️️️
Н. Безлихотнов
61'
ГОЛ! 3:2!
Д. Самойлов
59'
Замена
Н. Дроздов
️️️️
А. Лях
55'
Желтая карточка
А. Лях
44'
ГОЛ! 3:1!
В. Камилов
Желтая карточка
С. Корниленко
41'
ГОЛ! 3:0!
С. Корниленко
37'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кленкин
26'
25'
Желтая карточка
В. Камилов
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
3-1-3-1-2
14
Конюхов
33
Ятченко
30
Надсон
31
Зотов
44
Башкиров
10
Алиев
4
Кленкин
22
Мияилович
11
Чочиев
12
Корниленко
22
Самодин
3-1-3-2-1
16
Яшин
97
Ятченко
78
Чистяков
22
Магадиев
90
Лях
15
Самойлов
11
Шайморданов
18
Камилов
90
Безлихотнов
92
Щадин
81
Низамутдинов
11
Чочиев
64
Ланин
64
Ланин
11
Чочиев
4
Кленкин
24
Гоцук
24
Гоцук
4
Кленкин
22
Самодин
31
Ткачук
31
Ткачук
22
Самодин
90
Лях
34
Дроздов
34
Дроздов
90
Лях
11
Шайморданов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
11
Шайморданов
97
Ятченко
66
Жестоков
66
Жестоков
97
Ятченко
90
Безлихотнов
4
Чалов
4
Чалов
90
Безлихотнов
Остались в запасе
Крылья Советов
Шинник
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
98
Илья Визнович
ЦФ
23
Артем Леонов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
5
Павел Евсеев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
98
Илья Визнович
ЦФ
23
Артем Леонов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
5
Павел Евсеев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Крылья Советов - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Металлург
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