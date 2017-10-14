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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Балтика
Шинник - Балтика: обзор матча 14 октября 2017
Шинник
14.10.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
35'
Э. Низамутдинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Балтика
Замена
Д. Магадиев
️️️️
В. Камилов
90'
+2
86'
Красная карточка
В. Чуперка
83'
Замена
П. Степанец
️️️️
Д. Шевчук
82'
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Шешуков
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Д. Самойлов
79'
72'
Желтая карточка
В. Чуперка
66'
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Джалилов
56'
Желтая карточка
А. Логашов
Замена
В. Камилов
️️️️
Э. Булия
54'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
Н. Безлихотнов
46'
Желтая карточка
А. Щадин
44'
37'
Желтая карточка
В. Каленкович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Низамутдинов
35'
34'
Желтая карточка
А. Шешуков
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
34
Никита Дроздов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
98
Алексей Волков
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
34
Олег Дмитриев
АП
3-2-1-2-2
16
Яшин
66
Жестоков
78
Чистяков
97
Ятченко
22
Нарылков
34
Дроздов
15
Самойлов
92
Щадин
90
Безлихотнов
81
Низамутдинов
91
Булия
4-1-3-1-1
1
Помазан
3
Джалилов
43
Логашов
55
Крючков
7
Скопинцев
7
Шешуков
6
Свежов
92
Чуперка
93
Каленкович
10
Джалилов
33
Шевчук
15
Самойлов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
15
Самойлов
Камилов
22
Магадиев
22
Магадиев
Камилов
90
Безлихотнов
11
Шайморданов
11
Шайморданов
90
Безлихотнов
91
Булия
18
Камилов
18
Камилов
91
Булия
7
Шешуков
8
Малеев
8
Малеев
7
Шешуков
33
Шевчук
4
Степанец
4
Степанец
33
Шевчук
10
Джалилов
22
Родионов
22
Родионов
10
Джалилов
Остались в запасе
Шинник
Балтика
5
Павел Евсеев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Александр Побегалов
98
Алексей Волков
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
5
Павел Евсеев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Остались в запасе
98
Алексей Волков
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Шинник - Балтика
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
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