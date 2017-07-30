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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Луч
Шинник - Луч: обзор матча 30 июля 2017
Шинник
30.07.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
Луч
20'
М. Шайморданов
72'
А. Носов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Луч
84'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
А. Килин
82'
Желтая карточка
А. Марченко
78'
Желтая карточка
Р. Заерко
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
Д. Самойлов
77'
73'
Желтая карточка
А. Котляров
72'
ГОЛ! 1:1!
А. Носов
Замена
А. Лях
️️️️
Н. Дроздов
67'
63'
Замена
И. Хлебородов
️️️️
А. Мязин
Замена
М. Земсков
️️️️
В. Камилов
63'
55'
Желтая карточка
Д. Маляка
46'
Замена
Д. Маляка
️️️️
С. Фомин
46'
Замена
А. Носов
️️️️
К. Марущак
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Фатихов
46'
Желтая карточка
А. Щадин
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Шайморданов
20'
19'
Желтая карточка
А. Килин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
34
Никита Дроздов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
8
Руслан Заерко
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
9
Амир Бажев
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Луч
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Яшин
13
Кагермазов
5
Евсеев
97
Ятченко
22
Нарылков
34
Дроздов
15
Самойлов
11
Шайморданов
18
Камилов
92
Щадин
15
Фатихов
3-2-2-1-2
70
Котляров
48
Марченко
12
Пономаренко
15
Тихий
18
Марущак
7
Соблиров
8
Заерко
4
Фомин
18
Килин
87
Мязин
9
Бажев
15
Самойлов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
15
Самойлов
18
Камилов
8
Земсков
8
Земсков
18
Камилов
34
Дроздов
90
Лях
90
Лях
34
Дроздов
15
Фатихов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
15
Фатихов
18
Килин
18
Гордиенко
18
Гордиенко
18
Килин
87
Мязин
18
Хлебородов
18
Хлебородов
87
Мязин
4
Фомин
15
Маляка
15
Маляка
4
Фомин
18
Марущак
11
Носов
11
Носов
18
Марущак
Остались в запасе
Шинник
Луч
10
Максим Лаук
ЛВ
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
17
Артем Макарчук
ЛЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
10
Максим Лаук
ЛВ
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Остались в запасе
17
Артем Макарчук
ЛЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Луч
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
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