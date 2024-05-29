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Эрик Ламела
Новости
Эрик Ламела - новости
Завершил карьеру
25 марта 1992 (34), Карапачай
#9 | Нападающий
184 см
Аргентина | Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Севилья» не продлила контракт с аргентинским вингером
2024.05.29 19:36
Видео
Ламела получил премию Пушкаша за лучший гол года
2022.01.17 21:40
2
Видео
ФИФА назвала трех номинантов на премию Пушкаша
2022.01.04 19:02
5
Фото
«Тоттенхэм» объявил об обмене Ламелы на хавбека «Севильи» Хиля с доплатой в 25 миллионов
2021.07.26 16:50
Журналист Романо: «Тоттенхэм» и «Севилья» договорились об обмене Ламелы на Хиля. Лондонцы доплатят 25 миллионов
2021.07.21 08:14
1
Видео
Рабона Ламелы – лучший гол минувшего сезона АПЛ. Это его единственный мяч за чемпионат
2021.06.05 16:40
2
АПЛ. «Арсенал» победил «Тоттенхэм», Ламела забил рабоной и удалился
2021.03.14 21:25
1
Фото
Четыре игрока «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» совместно праздновали Рождество. Клубы осудили футболистов
2021.01.02 21:58
Журналист Скира: «Тоттенхэм» хочет включить в сделку по Пентеку одного из трех своих игроков
2020.01.27 23:36
Видео
Трое футболистов «Тоттенхэма» сыграли против команды из 100 детей
2019.07.24 16:17
Ламела: «Такого игрока, как Месси, больше не будет никогда»
2018.09.22 06:07
7
«Тоттенхэм» заключил новый контракт с Ламелой сроком до 2022 года
2018.07.20 21:16
Ригони может не поехать на ЧМ в составе Аргентины. Сампаоли выбирает между ним и Ламелой
2018.05.01 17:14
15
«Интер» заинтересован в услугах Ламелы
2018.02.17 13:47
1
Покеттино: «Ламела забил впервые за 17 месяцев? Он может выйти на новый уровень»
2018.02.08 12:51
1
Ламела вышел на поле впервые за 13 месяцев
2017.11.18 16:06
Ламела, не выходивший на поле с октября 2016 года, вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом»
2017.10.12 00:01
2
Полузащитник «Тоттенхэма» Ламела пропустит остаток сезона из-за травмы бедра
2017.03.29 19:13
1
Ламела рискует пропустить остаток сезона
2017.03.29 10:55
Ламела может сменить «Тоттенхэм» на «Интер»
2017.03.27 11:15
Ламела может вернуться в «Ривер Плейт» из-за психологических проблем
2017.02.02 11:15
6
Ламела интересен «Милану»
2016.10.17 06:53
1
Фото
Ламела: «Первая победа в Лиге чемпионов!»
2016.09.28 01:06
1
«Тоттенхэм» готов предложить Ламеле новый контракт
2016.08.23 08:56
«Интер» может усилиться Куадрадо или Ламелой
2016.07.11 12:48
Ламела продлит контракт с «Тоттенхэмом»
2016.04.13 07:48
Видео
«Тоттенхэм» – «Монако». Все голы
2015.12.11 07:27
Мэйсон получил травму в матче с «Челси»
2015.11.29 16:36
Сабатини: «Хотелось бы вернуть Маркиньоса, Ламелу и Бенатиа»
2015.10.11 19:57
1
«Интер» сделал предложение по трансферу Ламелы
2015.08.25 14:53
1
1
2
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