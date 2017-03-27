Ламела может сменить «Тоттенхэм» на «Интер»

Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела может перебраться в Италию. В его услугах заинтересован «Интер». Стоит отметить, что 25-летний аргентинец не играет с октября прошлого года из-за травмы бедра. Он проходи процедуру восстановления у себя на родине.

Ранее стало известно, что между игроком и клубом произошел конфликт. Ламела заявил, что больше не сыграет в этом сезоне. Позже появилась информация о возвращении футболиста в «Ривер Плейт» из-за психологических проблем, обусловленных серьезной аварией брата и смертью любимой собаки игрока.