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    • Сабатини: «Хотелось бы вернуть Маркиньоса, Ламелу и Бенатиа»

    Сабатини: «Хотелось бы вернуть Маркиньоса, Ламелу и Бенатиа»

    Спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини поделился информацей о том, как римляне рассчитывали вернуть экс-игроков «волков» Маркиньоса, Эрика Ламелу и Мехди Бенатиа.

    «Сначала была идея насчет Ламелы, затем Маркиньос, а теперь – Бенатия. Мехди мне всегда нравился как игрок, и если бы у нас была возможность его приобрести, мы бы сделали это. Но с Бенатия мы расстались при очень грустных обстоятельствах. Маркиньос тоже очень сильный игрок и я хотел бы, чтобы он вновь играл за «Рому», но теперь он стоит порядка 60 миллионов, а это слишком много», – рассказал Сабатини.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.10.2015 19:57
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