Сабатини: «Хотелось бы вернуть Маркиньоса, Ламелу и Бенатиа»

Спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини поделился информацей о том, как римляне рассчитывали вернуть экс-игроков «волков» Маркиньоса, Эрика Ламелу и Мехди Бенатиа.

«Сначала была идея насчет Ламелы, затем Маркиньос, а теперь – Бенатия. Мехди мне всегда нравился как игрок, и если бы у нас была возможность его приобрести, мы бы сделали это. Но с Бенатия мы расстались при очень грустных обстоятельствах. Маркиньос тоже очень сильный игрок и я хотел бы, чтобы он вновь играл за «Рому», но теперь он стоит порядка 60 миллионов, а это слишком много», – рассказал Сабатини.