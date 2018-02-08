Покеттино: «Ламела забил впервые за 17 месяцев? Он может выйти на новый уровень»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением об игре полузащитника «шпор» Эрика Ламелы. Напомним, что хавбек забил первый за 17 месяцев гол во вчерашнем матче 1/16 финала Кубка Англии против «Ньюпорт Каунти» (2:0).

«Он любит футбол. Он любит тренировки. В тяжелые моменты многому учишься. Он может выйти на новый уровень, потому что у него больше опыта сейчас.

Атакующим игрокам всегда важно забивать голы. Ламела — важный игрок для нас», — сказал Покеттино.

Напомним, что аргентинец пропустил большую часть сезона из-за травмы бедра.