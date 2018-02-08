Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Покеттино: «Ламела забил впервые за 17 месяцев? Он может выйти на новый уровень»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением об игре полузащитника «шпор» Эрика Ламелы. Напомним, что хавбек забил первый за 17 месяцев гол во вчерашнем матче 1/16 финала Кубка Англии против «Ньюпорт Каунти» (2:0).

    «Он любит футбол. Он любит тренировки. В тяжелые моменты многому учишься. Он может выйти на новый уровень, потому что у него больше опыта сейчас.

    Атакующим игрокам всегда важно забивать голы. Ламела — важный игрок для нас», — сказал Покеттино.

    Напомним, что аргентинец пропустил большую часть сезона из-за травмы бедра.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2018 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 февраля 2018, 13:34

      На новый уровень симуляции он может выйти.. Если будет так же как в матче с ливером исполнять..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11