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    Трое футболистов «Тоттенхэма» сыграли против команды из 100 детей

    Трое футболистов «Тоттенхэма» провели матча против команды из 100 детей.

    В составе лондонцев на игру вышли полузащитник Деле Алли и нападающие Эрик Ламела и Гарри Кейн.

    По ходу встречи игроки английского клуба уступали со счетом 0:1, но смогли сравнять его благодаря пенальти, заработанному и забитому Алли.

    Встреча прошла в Шанхае.

    • В сезоне-2018/19 «Тоттенхэм» занял четвертое место в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов, в котором проиграл «Ливерпулю» (0:2).

    Источник: Твиттер «Тоттенхэма»

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