Трое футболистов «Тоттенхэма» сыграли против команды из 100 детей

Трое футболистов «Тоттенхэма» провели матча против команды из 100 детей.
В составе лондонцев на игру вышли полузащитник Деле Алли и нападающие Эрик Ламела и Гарри Кейн.
По ходу встречи игроки английского клуба уступали со счетом 0:1, но смогли сравнять его благодаря пенальти, заработанному и забитому Алли.
Встреча прошла в Шанхае.
- В сезоне-2018/19 «Тоттенхэм» занял четвертое место в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов, в котором проиграл «Ливерпулю» (0:2).
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— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 24 июля 2019 г.