Ламела рискует пропустить остаток сезона

Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела вряд ли сможет появиться на поле в текущем сезоне, так как ему предстоит провести операцию. 20 января в Риме аргентинец прошел обследование, по результатам которого стало ясно, что игроку не требуется операция. На сегодняшний день известно, что футболист по-прежнему не может полноценно тренироваться без боли.

В данный момент медицинский штаб клуба ведет наблюдение за 25-летним игроком. Если в ближайшее время не будет заметен прогресс в восстановлении, клуб может принять решение отправить Ламелу на операцию.

В текущем сезоне Ламела сыграл 10 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол.