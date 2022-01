Аргентинский полузащитник Эрик Ламела стал автором лучшего забитого мяча в 2021 году по версии ФИФА.

29-летний футболист получил премию Пушкаша за свой гол в матче «Арсенал» – «Тоттенхэм» (2:1) в марте.

Erik Lamela wins the 2021 Puskas Award for this rabona against Arsenal(via @SpursOfficial)pic.twitter.com/2HwCLbv7qI