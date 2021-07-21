Журналист Романо: «Тоттенхэм» и «Севилья» договорились об обмене Ламелы на Хиля. Лондонцы доплатят 25 миллионов

В ближайшее время будет объявлено об обмене между «Тоттенхэмом» и «Севильей». В Испанию отправится Эрик Ламела.

В обратном направлении проследует полузащитник Брайан Хиль. За него «Тоттенхэм» доплатит 25 миллионов евро. Контракт игрока с клубом АПЛ будет заключен до 2026 года.