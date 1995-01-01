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    Журналист Романо: «Тоттенхэм» и «Севилья» договорились об обмене Ламелы на Хиля. Лондонцы доплатят 25 миллионов

    В ближайшее время будет объявлено об обмене между «Тоттенхэмом» и «Севильей». В Испанию отправится Эрик Ламела.

    В обратном направлении проследует полузащитник Брайан Хиль. За него «Тоттенхэм» доплатит 25 миллионов евро. Контракт игрока с клубом АПЛ будет заключен до 2026 года.

    • В прошлом сезоне Хиль был в аренде в «Эйбаре», который финишировал в Примере последним.
    • Ламела стоит 16 миллионов евро, он выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года.
    • Евросезон стартует в августе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 08:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +694

      OBOLEV 1 час назад

      Очень странный трансфер) Хиля видел в прошлом году в матчах с реалом . И кроме настырности аля бей беги не увидел больше нечего

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