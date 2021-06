Рабона Ламелы – лучший гол минувшего сезона АПЛ. Это его единственный мяч за чемпионат

Выбран лучший гол АПЛ сезона-2020/21. Его автором стал футболист «Тоттенхэма» Эрик Ламела. Видео доступно ниже.

Ламела забил этот мяч «Арсеналу» в 28-м туре. «Тоттенхэм» в том дерби уступил со счетом 1:2.

Utterly sensational @ErikLamela’s audacious rabona goal is your 2020/21 @BudFootball Goal of the Season #PLAwards pic.twitter.com/1NU4jzF70L