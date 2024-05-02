Ташуев заявил, что Гвардиола использует его тактическое новшество

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о тактическом новшестве, к которому он пришел в «Краснодаре».

Тренер был в краснодарском клубе в 2009-2010 годах.

– Вы пока единственный тренер «Факела» в РПЛ, игравший в два центральных защитника – очевидно, что и Игорь Черевченко постоянно будет использовать тройку. Почему так решили, если у «Факела» не было качественного партнера для Сергея Божина?

– В «Краснодаре» мы разработали свою схему – 2-3-3-2, система «круглый мяч». Игроки по всему фронту работы – атаке, обороне, прессингу – расположены близко друг к другу. Получается шар, который перекатывается в зависимости от фазы игры. Главное – все перемещаются вместе. Больших разрывов быть не должно – это все-таки круглый, а не овальный мяч.

У нас один из крайних защитников поднимается в атаку, другой остается сзади и смещается чуть в середину – потом к этому пришел и Хосеп Гвардиола. Это четкая работа со страховкой центральных защитников, никаких проблем.

Руководство «Факела» спрашивало: «Как четыре защитника?» Жизнь показала, что я был прав: на отрезке со мной никто не пропустил меньше «Факела». Был лишь один провал – в гостях с ЦСКА (1:4). В этой игре у нас был разорванный мяч.

В целом – круглый мяч в «Факеле», баскет-зонами тоже пользовались. Совершенно не сделали сдвоенные пешки.