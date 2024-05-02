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    • Ташуев заявил, что Гвардиола использует его тактическое новшество

    Ташуев заявил, что Гвардиола использует его тактическое новшество

    Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о тактическом новшестве, к которому он пришел в «Краснодаре».

    • Тренер был в краснодарском клубе в 2009-2010 годах.

    – Вы пока единственный тренер «Факела» в РПЛ, игравший в два центральных защитника – очевидно, что и Игорь Черевченко постоянно будет использовать тройку. Почему так решили, если у «Факела» не было качественного партнера для Сергея Божина?

    – В «Краснодаре» мы разработали свою схему – 2-3-3-2, система «круглый мяч». Игроки по всему фронту работы – атаке, обороне, прессингу – расположены близко друг к другу. Получается шар, который перекатывается в зависимости от фазы игры. Главное – все перемещаются вместе. Больших разрывов быть не должно – это все-таки круглый, а не овальный мяч.

    У нас один из крайних защитников поднимается в атаку, другой остается сзади и смещается чуть в середину – потом к этому пришел и Хосеп Гвардиола. Это четкая работа со страховкой центральных защитников, никаких проблем.

    Руководство «Факела» спрашивало: «Как четыре защитника?» Жизнь показала, что я был прав: на отрезке со мной никто не пропустил меньше «Факела». Был лишь один провал – в гостях с ЦСКА (1:4). В этой игре у нас был разорванный мяч.

    В целом – круглый мяч в «Факеле», баскет-зонами тоже пользовались. Совершенно не сделали сдвоенные пешки.

    • Ташуев проработал в «Факеле» с осени.
    • Тренер открыт для предложений.

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    Источник: Sports.ru

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    02.05.2024 17:18
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    Комментарии (7)
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    WE ARE FOR PETER
    1714660505
    Ниче се))
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    Мордаванин
    1714661476
    Чем это старый кабан по семейным причинам закинулся? Неделю плющит.
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    FCSpartakM
    1714661539
    Рассказывает про схему 2-3-3-2 , а потом говорит про 4 защитников. Сам вообще понимает, что у него там за кружева и кто их вообще видел? По этой схеме у него два центральных защитника , а потом опорник и 2 поднятых защитника практически в полузащиту?Хах. Играет в 4-4-2 по сути
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    ягуар1979
    1714670234
    вот это знатно серегу плющит скоро наверное в апл позовут великого тактика))))
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    ScarlettOgusania
    1714670239
    Ташуев у Пепа требует откат за воровство его "идеи", головка не бо-бо?)))
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