Лига конференций. «Астон Вилла» Эмери дома уступила «Олимпиакосу» (2:4), «Фиорентина» победила «Брюгге» (3:2)

«Астон Вилла» в первом полуфинальном матче Лиги конференций проиграла дома «Олимпиакосу». Хет-трик у греков оформил Ахмед Эль-Кааби.
В другой встрече «Фиорентина» оказалась сильнее «Брюгге».
Лига конференций. 1/2 финала. Первые матчи
Астон Вилла (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:4 (1:2)
Голы: 0:1 – Эль-Кааби, 16; 0:2 – Эль-Кааби, 29; 1:2 – Уоткинс, 45+1; 2:2 – Диаби, 52; 2:3 – Эль-Кааби, 56 (с пенальти); 2:4 – Хецце, 67.
Незабитые пенальти: Дуглас Луис, 84 – нет.
Фиорентина (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Соттиль, 5; 1:1 – Ванакен, 17 (с пенальти); 2:1 – Белотти, 37; 2:2 – Игор Тиаго, 63; 3:2 – Нзола, 90+1.
Удаления: нет – Онидика, 61 (вторая ж.к.).