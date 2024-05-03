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    • Лига конференций. «Астон Вилла» Эмери дома уступила «Олимпиакосу» (2:4), «Фиорентина» победила «Брюгге» (3:2)

    Лига конференций. «Астон Вилла» Эмери дома уступила «Олимпиакосу» (2:4), «Фиорентина» победила «Брюгге» (3:2)

    «Астон Вилла» в первом полуфинальном матче Лиги конференций проиграла дома «Олимпиакосу». Хет-трик у греков оформил Ахмед Эль-Кааби.

    В другой встрече «Фиорентина» оказалась сильнее «Брюгге».

    Лига конференций. 1/2 финала. Первые матчи

    Астон Вилла (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Эль-Кааби, 16; 0:2 – Эль-Кааби, 29; 1:2 – Уоткинс, 45+1; 2:2 – Диаби, 52; 2:3 – Эль-Кааби, 56 (с пенальти); 2:4 – Хецце, 67.

    Незабитые пенальти: Дуглас Луис, 84 – нет.

    Фиорентина (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Соттиль, 5; 1:1 – Ванакен, 17 (с пенальти); 2:1 – Белотти, 37; 2:2 – Игор Тиаго, 63; 3:2 – Нзола, 90+1.

    Удаления: нет – Онидика, 61 (вторая ж.к.).

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2024 00:09
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    Комментарии (2)
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    алдан2014
    1714704581
    Где то ехидно прозвучало: тренеришка!
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    Алексей З
    1714705804
    Крах АПЛ.
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