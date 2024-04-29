АПЛ проведет голосование по введению потолка зарплат

Клубы АПЛ могут сегодня проголосовать за введение потолка зарплат. По данным журналиста Sky Sports Кавеха Солхекола, ограничение будет заключаться не в том, сколько клубы смогут платить тому или иному игроку, а в том, сколько клуб сможет потратить на состав в плане зарплат, трансферов и агентских выплат.

Один из вариантов потолка – сумма, в 4 с половиной раза превышающая доход от трансляций клуба, занимающего последнее место в лиге. Если бы этот потолок действовал сейчас, он составил бы 466 миллионов фунтов.