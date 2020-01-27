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    Журналист Скира: «Тоттенхэм» хочет включить в сделку по Пентеку одного из трех своих игроков

    «Тоттенхэм» ведет переговоры с «Миланом» о снижении цены на форварда Кшиштофа Пентека.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, лондонский клуб готов включить в сделку по поляку одного из трех своих игроков.

    Сообщается, что речь идет о таких футболистах, как Эрик Ламела, Виктор Ваньяма и Хуан Фойт.

    • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 19 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.
    • Контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (60,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    27.01.2020 23:36
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