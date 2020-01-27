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  • Журналист Скира: «Тоттенхэм» хочет включить в сделку по Пентеку одного из трех своих игроков

Журналист Скира: «Тоттенхэм» хочет включить в сделку по Пентеку одного из трех своих игроков

27 января 2020, 23:36

«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Миланом» о снижении цены на форварда Кшиштофа Пентека.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, лондонский клуб готов включить в сделку по поляку одного из трех своих игроков.

Сообщается, что речь идет о таких футболистах, как Эрик Ламела, Виктор Ваньяма и Хуан Фойт.

  • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 19 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.
  • Контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2023 года.
  • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (60,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Тоттенхэм Милан Ламела Эрик Ваньяма Виктор Фойт Хуан Пентек Кшиштоф
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