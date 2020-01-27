Журналист Скира: «Тоттенхэм» хочет включить в сделку по Пентеку одного из трех своих игроков

«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Миланом» о снижении цены на форварда Кшиштофа Пентека.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, лондонский клуб готов включить в сделку по поляку одного из трех своих игроков.
Сообщается, что речь идет о таких футболистах, как Эрик Ламела, Виктор Ваньяма и Хуан Фойт.
- В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 19 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.
- Контракт нападающего с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (60,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.