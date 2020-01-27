Журналист Скира: «Тоттенхэм» хочет включить в сделку по Пентеку одного из трех своих игроков

«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Миланом» о снижении цены на форварда Кшиштофа Пентека.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, лондонский клуб готов включить в сделку по поляку одного из трех своих игроков.

Сообщается, что речь идет о таких футболистах, как Эрик Ламела, Виктор Ваньяма и Хуан Фойт.