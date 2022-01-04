ФИФА назвала трех номинантов на премию Пушкаша

Стали известны кандидаты на премию Пушкаша за 2021 год. Награду получит автор лучшего гола года по версии ФИФА.
- Эрик Ламела, «Арсенал» – «Тоттенхэм» (АПЛ, 14 марта).
- Патрик Шик, Чехия – Шотландия (Евро-2020, 14 июня).
- Мехди Тареми, «Челси» – «Порту» (Лига чемпионов, 13 апреля).
Победитель будет объявлен 17 января во время церемонии вручения наград ФИФА.
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Источник: сайт ФИФА