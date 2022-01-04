ФИФА назвала трех номинантов на премию Пушкаша

Стали известны кандидаты на премию Пушкаша за 2021 год. Награду получит автор лучшего гола года по версии ФИФА.

Победитель будет объявлен 17 января во время церемонии вручения наград ФИФА.

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